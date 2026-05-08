08 мая, 16:58

Общество

Читатели "Комсомольской правды" получат подарки ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Редакция "Комсомольской правды" подготовила для москвичей подарки ко Дню Победы. Их можно будет получить вместе с выпуском газеты от 8 мая.

Акция состоится во всех местах продажи прессы Москвы и Московской области. Подарки вместе с изданием получат и постоянные подписчики "Комсомолки".

Вместе с тем 8 мая в ежедневном номере "Комсомольской правды" будет опубликован исторический репринт от 10 мая 1945 года – это выпуск газеты времен окончания Великой Отечественной войны и празднования первого Дня Победы. Уточняется, что в текущее время этот номер может быть доступен только в архивах и библиотеках. Кроме того, читателей "Комсомолки" ждет еще один подарок – георгиевская ленточка.

В годы Великой Отечественной войны на всех фронтах работали 38 выездных редакций газеты "Комсомольская правда". Кроме того, многие журналисты стали военными корреспондентами. В их числе – Аркадий Гайдар, Михаил Розенфельд, Лилия Карастоянова и другие, причем 16 из них погибли на фронтах, исполняя служебный долг.

Также газета размещала письма с фронта и на фронт, организовала акцию "Посылки на войну", первой рассказала о подвиге Зои Космодемьянской и подпольной организации "Молодая гвардия". В годы войны "Комсомольская правда" была награждена в 1945 году орденом Отечественной войны I степени, а за участие в восстановлении разрушенной войной страны в 1950 году получила орден Трудового Красного Знамени.

Ранее сообщалось, что столичный Дептранс выпустил ко Дню Победы тематическую карту "Тройка". Дизайн проездного выполнен с использованием символики 9 Мая – в красных тонах и с изображением воинских пятиконечных звезд.

обществоДень Победы

