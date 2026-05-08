Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 16:56

Спорт

FIFA не разрешила вратарю Хайкину играть за сборную Норвегии

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) запретила голкиперу "Буде-Глимт" Никите Хайкину играть за норвежскую сборную. Об этом сообщает телеканал NRK.

Пресс-секретарь Норвежской футбольной ассоциации Рагнхильд Аск Коннелл отметил, что диалог с FIFA по этому вопросу продолжается. При этом он отказался предоставить иные комментарии по этому вопросу.

"Мы вернемся с дополнительной информацией, как только сможем ею поделиться", – добавил представитель Норвежской футбольной ассоциации.

Ранее стало известно, что 30-летний Хайкин, который является гражданином РФ, получил норвежское гражданство. Сам Хайкин является уроженцем Израиля. Он играл в составе израильских команд "Бней-Иегуда" и "Хапоэль". В 2019 году вратарь начал выступать за "Буде-Глимт". Игрок стал четырехкратным чемпионом Норвегии.

В 2023 году Хайкин стал выступать за английский "Бристоль Сити". Однако там он не сыграл ни одного матча, после чего вернулся в "Буде-Глимт". В этом сезоне норвежская команда дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграла португальскому "Спортингу" по сумме двух матчей (3:0, 5:0).

Хайкин принимал участие во всех 12 играх "Буде-Глимт" в Лиге чемпионов. Он установил рекорд по сейвам за один сезон без учета квалификации (67). До этого рекорд принадлежал бельгийскому вратарю "Реала Мадрид" Тибо Куртуа, у которого в сезоне-2021/22 было 59 сейвов.

При этом футболист не провел ни одного матча за сборную России.

Ранее английский футбольный клуб "Челси" уволил Лиама Росеньора, который был назначен на должность главного тренера команды в начале января. Теперь исполнять обязанности основного тренера до конца сезона будет Калум Макфарлейн. Клуб проиграл последние пять матчей в чемпионате Англии, не забив ни одного мяча.

Читайте также


спортза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика