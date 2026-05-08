08 мая, 16:45

Мэр Москвы

Собянин: москвичи помогают участникам СВО, жителям новых регионов и приграничья

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москвичи помогают участникам спецоперации на Украине, жителям новых регионов России и приграничья. В рамках волонтерских объединений они собирают все необходимое – от продуктов питания до детских книг, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, жителей столицы объединяет общая цель – помогать тем, кто защищает страну, и тем, кому сейчас особенно трудно. В числе добровольцев есть Виктория Макконен, которая объединила волонтерскую группу. За четыре года она сшила более 3,5 тысячи единиц изделий для бойцов, связала свыше 1,1 тысячи пар теплых носков и других вещей.

Ирина Литвинова является руководителем центра благотворительной помощи "Я – Доброволец". Там собирают гуманитарную помощь, производят сублимированную еду, плетут маскировочные сети, делают аптечки, шьют антитепловизионные пончо и другое. Уже отправлено более 350 тонн грузов и свыше 27 тысяч квадратных метров маскировочных сетей.

В свою очередь, Вера Мавряшина создала добровольческую группу "Единство". Ее участники изготавливают тактические носилки, термоодеяла, нательное и постельное белье, противодроновые шторы, а также сублимированную еду.

"Многие из добровольцев отмечены знаком отличия "Волонтер Москвы", – уточнил Собянин.

Он добавил, что проект "Москва помогает" объединил уже более 18,5 тысячи волонтеров, в том числе молодых людей. Организация благотворительной деятельности и привлечение молодежи к участию в мероприятиях соответствуют задачам нацпроекта "Молодежь и дети" и федпроекта "Мы вместе".

Между тем 95-летняя жительница района Выхино-Жулебино Александра Кленова связала почти тысячу шерстяных вещей для бойцов спецоперации на Украине. Еще в 2022 году она стала участницей проекта "Я свяжу тебе жизнь", а потом присоединилась и к другим организациям, которые поддерживают военных. Вместе с дочерью она раз в три месяца передает военнослужащим около 40 пар носков и 40 балаклав.

В Москве обсудили поддержку участников СВО в рамках проекта "Городской диалог"

