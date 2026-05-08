В Москве на три дня продлили закрытие участка Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Данные меры необходимы для строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии. Планируется, что участок от станции "Строгино" до "Пятницкого шоссе" откроют 12 мая.

Пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами КМ1 и КМ2, а также станциями Таганско-Краснопресненской линии метро.



Будущая Рублево-Архангельская линия должна связать "Москва-Сити" и подмосковный Красногорск. Сергей Собянин ранее рассказал, что первую очередь ветки планируется запустить уже в этом году. Поезда пойдут от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева" с пересадками на МЦК и другие линии метрополитена.

Пассажиропоток прогнозируется на уровне около 90 тысяч человек в сутки, а после полного ввода линии – до 250 тысяч к 2033 году.