Ограничения на полеты сняты в аэропорту Жуковский

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения вводились на фоне атаки беспилотников на столичный регион. Сергей Собянин ранее сообщил уже о 91-м сбитом БПЛА, летевшем в сторону Москвы.

В целях безопасности в ограниченном режиме работает столичный аэропорт Домодедово. Рейсы выполняются по согласованию с соответствующими органами.

