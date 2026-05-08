Кровля жилого дома на площади 500 "квадратов" загорелась в Уфе

Пожар площадью 500 квадратных метров произошел в Уфе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Возгорание произошло на улице Коммунаров, доме 52. Жителей дома эвакуировали. К тушению привлечены 60 человек и 22 единицы спецтехники.

Согласно сведениям из открытых источников, здание имеет 5 этажей и 4 подъезда и было построено в 1968 году.

Ранее возгорание возникло на автозаправочной станции в дагестанском Каспийске. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров и охватил техническое здание с автоцистерной объемом 20 кубических метров рядом с автозаправочным комплексом.