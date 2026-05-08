08 мая, 13:01

Песков: число журналистов на параде 9 Мая ограничили из-за усеченного формата праздника

Парад в честь 9 Мая в Москве в этом году пройдет в усеченном формате, поэтому был ограничен состав журналистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также он назвал фейком информацию об отзыве у корреспондентов иностранных СМИ аккредитации для работы на параде. По словам пресс-секретаря российского лидера, не было ни одного случая, когда кто-то был лишен аккредитации.

На параде на Красной площади будут работать не только тележурналисты и специалисты, которые обеспечивают хост- и бродкастинг, но и представители кремлевского пула, а также иностранные СМИ, которые освещают работу президента. Песков отметил, что они получили аккредитацию.

"Никаких ограничений на получение информации о параде, на получение видеосигнала и так далее нет", – добавил он.

Кроме того, 9 мая в Кремле пройдет торжественный прием посетивших День Победы глав государств. Прием ничем не будет отличаться от обычных, резюмировал Песков.

Ранее стало известно, что в параде Победы на Красной площади не будут участвовать колонна военной техники, парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов. В это же время на празднике традиционно выступит с речью Владимир Путин. Прямая трансляция парада Победы будет идти на более чем 34 тысячах медиаэкранов в метро, трамваях, автобусах и электробусах Москвы.

Движение ограничат в Москве в связи с празднованием Дня Победы

