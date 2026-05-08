МИД Латвии выразил России протест из-за украинских БПЛА

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии вызвало временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина из-за падения украинских беспилотников на нефтебазе в городе Резекне. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дипломату была вручена нота протеста, осуждающая инцидент, когда несколько БПЛА вошли в воздушное пространство муниципалитетов Резекне, Балви и Лудзы из воздушного пространства РФ.

При этом доказательств того, что дрон залетел на территорию Латвии со стороны России, приведено не было.

Беспилотник разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной Латвии 7 мая. Были повреждены четыре резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов. По факту ЧП латвийская полиция возбудила уголовное дело.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс указал на то, что в республику могли залететь дроны, которые были направлены со стороны Украины в Россию. Однако он добавил, что эти предположения нужно подтвердить.