08 мая, 14:39
Георгиевская лента появилась на фасаде бизнес-квартала "Прокшино" в ТиНАО
В бизнес-квартале "Прокшино" в ТиНАО появилась георгиевская лента, сообщает пресс-служба компании "А101".
Оранжево-черная композиция охватила фасад башни.
Георгиевскую ленту могут увидеть десятки тысяч автомобилистов и жителей ТиНАО: масштабная инсталляция высотой в десять этажей и общей площадью 2 100 квадратных метров украсила здание вдоль магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Ранее сообщалось, что в Москве проходит Всероссийская акция "Георгиевская лента". Волонтеры раздают символ Победы на Тверской и Пушкинской площадях, у станций метро и на других городских площадках.
Получить георгиевскую ленту можно бесплатно. Волонтеры также рассказывают москвичам и гостям столицы об истории одного из главных символов Победы.