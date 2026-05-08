08 мая, 11:07

Мэр Москвы

Собянин поздравил коллектив Центра Хруничева с 110-летием предприятия

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Космический центр им. М. В. Хруничева отметил свое 110-летие. Сергей Собянин поздравил коллектив научного предприятия с этой важной датой.

"Вы двигаете российскую науку и технику к бескрайним просторам. Желаю вам успешных стартов и достижения всех целей", – написал мэр Москвы в своем канале в MAX.

Мэр напомнил, что история предприятия началась еще в 1916 году. Тогда в Филях появился завод, который выпустил первые отечественные автомобили "Руссо-Балт" С24/40.

Авиационной техникой центр начал заниматься в 1923-м. Сначала там собирали аэропланы "Юнкерс", а с 1927 года – цельнометаллические самолеты А. Н. Туполева.

До начала Великой Отечественной войны и в первый ее год предприятие, которое тогда было заводом № 22 им. С. П. Горбунова, собирало 14 типов самолетов, в том числе АНТ-3 и "Летающую крепость" – дальний бомбардировщик ТУ-4.

В 1960-х там начали собирать ракеты УР-200, УР-100 и УР-500. Тогда предприятие называлось Машиностроительным заводом им. М. В. Хруничева. Там же занимались проектированием и сборкой ракет-носителей "Протон", орбитальных станций семейства "Салют" и "Алмаз", модулей станции "Мир", транспортных кораблей снабжения.

В 1993 году завод имени Хруничева и КБ "Салют" объединились, после чего и появился ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, который улучшил "Протоны", создал ракеты-носители "Рокот", разгонные блоки "Бриз", а также 3 модуля российского сегмента МКС. А в конце 2024-го территория предприятия оказалась в составе "Технополиса Москва".

В настоящее время специалисты Центра Хруничева работают над ракетой-носителем "Ангара-А5М". Это улучшенная версия, которая сможет выводить на орбиту космические аппараты массой до 27 тонн. Запускать ракету планируют с космодрома Восточный.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве работают более 40 ключевых предприятий, конструкторских бюро и научных институтов, связанных с космической отраслью. При этом каждая десятая компания является частной.

Только в прошлом году выпуск космических и летательных аппаратов и оборудования вырос на 10,9% по сравнению с 2024-м. Всего в этой отрасли работают порядка 30 тысяч инженеров, разработчиков и исследователей.

