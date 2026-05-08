08 мая, 10:21

Транспорт

В День Победы Волгоград переименуют в Сталинград на дорожных знаках

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Дорожные указатели "Волгоград" временно заменят на "Сталинград" на основных въездах в город в преддверии Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба волгоградской мэрии.

Уточняется, что дорожные службы проведут обратную замену указателей сразу после праздника, то есть 10 мая.

Название Сталинград решением гордумы возвращают Волгограду 9 раз в году. Каждое из таких переименований приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны: 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

В апреле 2025 года Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического названия Сталинград. Документ был подписан в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Владимир Путин высказался о возвращении Волгограду названия Сталинград

