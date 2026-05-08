08 мая, 07:21

Происшествия

Разрушения зафиксированы в нескольких городах Ростовской области после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В нескольких городах Ростовской области зафиксированы разрушения в результате падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По его информации, инциденты произошли в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и Мясниковском районе. В Таганроге горящие фрагменты дрона упали на территорию частного домовладения, повредив гараж. Открытого горения удалось избежать, последствия оперативно ликвидировали специалисты МЧС.

В селе Чалтырь Мясниковского района в жилых домах частично разрушена кровля и выбиты стекла, также произошло возгорание деревянных конструкций, которое было быстро локализовано.

Кроме того, в Юго-Восточной промзоне того же района после падения ракеты загорелись и обрушились складские помещения. В настоящий момент возгорание локализовано.

Другая информация о последствиях атаки уточняется. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.

Также ночью 8 мая атаке дронов подвергся Севастополь. Была организована работа средств ПВО и мобильных огневых групп. В результате они сбили в небе над городом четыре БПЛА. Никто не пострадал.

