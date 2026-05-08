08 мая, 07:15

Политика

Консульство РФ призвало полицию Женевы усилить меры безопасности "Бессмертного полка"

Фото: 123RF.com/federicofoto

Консульство России призвало полицию Женевы усилить меры безопасности на акции "Бессмертный полк" из-за риска провокаций, рассказал РИА Новости генеральный консул в шведской столице Игорь Попов.

Он отметил, что в прошлом году "все прошло спокойно", однако неизвестно, как акция состоится сейчас. Попов подчеркнул, что попросил полицию обратить "особое внимание", поскольку участие в "Бессмертном полку" будут принимать в том числе пожилые люди. Правоохранители в Женеве пообещали усиленный контроль.

Акция состоится в пятницу, 8 мая, напротив штаб-квартиры ООН в Женеве. При этом после того как об этом стало известно, в соцсетях консульства начали появляться негативные комментарии. Часть из них в том числе содержали угрозы и оскорбления на украинском языке.

"Если они несанкционированно туда придут, то будут вопросы, и в принципе их можно будет убрать. Но исключать вариант того, что они каким-то образом могут получить согласие на альтернативную акцию, тоже нельзя", – заключил Попов.

Ранее Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы. Например, приглашены президент Абхазии Бадра Гунба и его супруга, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, лидер Южной Осетии Алан Гаглоев и председатель правительства Словакии Роберт Фицо.

