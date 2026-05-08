Пожар произошел на мебельном производстве в Ленобласти

Пожар возник в складском корпусе мебельного предприятия в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

По информации ведомства, в данный момент идет активная ликвидация огня. Предварительная площадь возгорания достигла 500 квадратных метров.

В ликвидации пожара задействованы 46 сотрудников МЧС и 19 единиц спецтехники.

Ранее возгорание возникло на автозаправочной станции в дагестанском Каспийске. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров и охватил техническое здание с автоцистерной объемом 20 кубических метров рядом с автозаправочным комплексом.