Силы ПВО ликвидировали четыре БПЛА в небе над Севастополем

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили четыре БПЛА над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

По предварительной информации, гражданские объекты в городе повреждений не получили. Никто из местных жителей не пострадал.

Развожаев добавил, что работа средств ПВО и мобильных огневых групп продолжается.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации дронов, летевших в сторону Москвы в ночь на пятницу, 8 мая. Всего с четверга, 7 мая, был сбит 81 БПЛА.