Собянин: уничтожены еще пять вражеских БПЛА на подлете к Москве

Уничтожены еще пять БПЛА, летевшие на Москву в ночь на пятницу, 8 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил о ликвидации трех дронов, двигавшихся в сторону столицы. На месте падения фрагментов также работают экстренные службы. Всего с начала 7 мая уничтожено 69 дронов.

Кроме того, на фоне сообщений о ликвидации дронов были введены временные ограничения в аэропорту Внуково. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.