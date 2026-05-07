07 мая, 21:28
Задымление произошло на грузовом судне "Арка-31" в акватории порта Мурманск
Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"
Задымление произошло на грузовом судне "Арка-31" в акватории порта Мурманск, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, причиной стало замыкание электропроводки. Пострадавших нет, загрязнение акватории не допущено, а задымление уже ликвидировано.
Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку, а также устанавливает обстоятельства задымления.
