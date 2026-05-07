07 мая, 20:44

МИД осудил Армению за предоставление Зеленскому "трибуны" для угроз в адрес РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Посла Армении в РФ Гургена Арсеняна вызвали в российский МИД и заявили о неприемлемости предоставления украинскому лидеру Владимиру Зеленскому площадки для озвучивания террористических угроз в адрес Москвы. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел России.

В ведомстве указали, что испытывают негодование из-за произошедшего. Министерство считает, что отсутствие со стороны Еревана негативной оценки по поводу случившегося не соответствует партнерскому характеру российско-армянских отношений.

На встрече с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным посол Армении пообещал доложить в Ереван о сделанном Москвой представлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. По его словам, для этого киевский режим планирует использовать БПЛА. Угроза украинского лидера прозвучала во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване.

В Минобороны РФ напомнили, что в случае, если Украина попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве, российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. В связи с этим мирных граждан, которые проживают в украинской столице, а также сотрудников иностранных диппредставительств попросили своевременно покинуть город.

