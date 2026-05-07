Собянин сообщил об уничтожении уже 57 БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны России отразили атаку еще 2 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Градоначальник отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, на подлете к российской столице сбиты уже 57 дронов.

Атака вражеских БПЛА на Москву началась в ночь на четверг, 7 мая. В связи с обстановкой для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Внуково действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Аналогичные меры распространялись на столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево, однако спустя время авиагавани вернулись к штатному режиму работы.