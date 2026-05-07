Московская канатная дорога изменит график работы 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога изменит график работы в субботу, 9 мая, сообщили в спортивно-развлекательном комплексе "Воробьевы горы".

В этот день она будет работать с 11:00 до 20:00. Посадка и высадка пассажиров на станции "Лужники" производиться не будет. Станции "Воробьевы горы" и "Новая лига" будут работать в стандартном режиме в рамках измененного графика.

Ранее сообщалось, что 9 мая для посетителей будет закрыта территория Кремля в Москве. Там добавили, что церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Кремля не состоится.

Также до 17 мая для посещения закрыт Мавзолей В. И. Ленина. Кроме того, до указанной даты граждане не будут допускаться к некрополю у Кремлевской стены.