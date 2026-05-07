07 мая, 16:55

Синоптик Позднякова: купальный сезон в Москве может начаться в конце мая

Купальный сезон в столице в этом году, вероятно, откроется не раньше конца мая. Такой прогноз в беседе с Москвой 24 дала ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова.

По традиции в средней полосе России можно начинать купаться на следующий день после Троицына дня, который в 2026-м выпадает на 31 мая.

"Скорее всего, так и произойдет", – выразила уверенность синоптик.

Она отметила, что в последние 3–4 дня температура воды повысилась благодаря теплой погоде, однако в скором времени она понизится из-за вновь ожидаемого похолодания.

Сам сезон же можно считать открытым, когда температурные значения воды достигнут 16–17 градусов.

"Но это не купание, как в Черном море: при такой температуре получится только окунуться, охладиться", – заключила Позднякова.

Схожий прогноз ранее давал и метеоролог Николай Терешонок, заявлявший, что пляжный сезон в Москве и Центральном регионе России стартует с прогрева воды до 18–20 градусов. Таких значений можно ожидать в середине июня.

Тем временем специалисты в мегаполисе уже приступили к подготовке водоемов перед открытием купального сезона. Водолазы обследуют дно бассейнов, удаляя мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть туда осенью и зимой. Процесс проходит в несколько этапов, включая избавление от крупных отходов и повторную очистку.

