07 мая, 16:23
Температура в ряде районов Московского региона достигла 30 градусов 7 мая
Воздух в некоторых районах Московского региона впервые в этом году прогрелся до 30 градусов. Об этом в мессенджере MAX сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
В частности, такая температура была зафиксирована метеостанциями Коломны, Воскресенска и Приокско-Террасного заповедника.
В Коломне эти показатели стали новым суточным рекордом для 7 мая. Прежнее достижение было на 0,2 градуса ниже и продержалось 59 лет. Более того, суточные рекордные максимумы обновлены в Калуге, Туле и Орле.
Четверг, 7 мая, стал самым теплым днем и в столице. К полудню температура на метеостанции ВДНХ достигла 27,4 градуса. Позднее воздух прогрелся до 29 градусов.
При этом самые высокие показатели регистрировались в мае 2007 года. Тогда столбики термометров показали 33,2 градуса.
