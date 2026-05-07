07 мая, 15:44

Общество

Москвичей предупредили о грозе с дождем, граде и ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дождь с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду ожидается местами в Москве в ближайший час и до 22:00 четверга, 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

Граждан призвали быть внимательными в непогоду – не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В МЧС РФ москвичей также призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными при управлении автомобилем.

Жителям и гостям столицы напомнили, что об экстренных ситуациях можно сообщить, позвонив по номерам "101", "112" или на единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве "8 (495) 637-31-01".

Ранее синоптики рассказывали, что в четверг в столице будет от 25 до 27 градусов тепла, а в Подмосковье столбики термометров достигнут от 23 до 28 градусов. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 745 миллиметров ртутного столба. Из-за непогоды в столице продлили желтый уровень погодной опасности.

Позже, 8 мая, в город придут легкие "черемуховые холода" без снега, заморозков и ветра. Продлятся они всего несколько суток и уже с наступлением новой рабочей недели перетекут в умеренное майское тепло.

обществопогодагород

