07 мая, 13:35

Транспорт

Некоторые трамваи в Москве будут курсировать по сокращенному графику 8–11 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Некоторые трамваи в Москве будут работать по сокращенному графику 8–11 мая. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Корректировка расписания вызвана модернизацией энергоинфраструктуры трамвайной сети. Работы будут проводиться в темное время суток в рамках расширенных ночных технологических перерывов.

В частности, последний рейс трамвая Т1 от метро "Университет" до Метрогородка назначен на 19:50, а в обратном направлении – на 21:55. До станции "Чистые пруды" можно будет уехать в 21:50.

Т2, в свою очередь, будет отъезжать от "Чертановской" в 22:03, а от МЦД Новогиреево через центр – в 21:40. После этого транспорт проследует через метро "Пролетарская".

Вместе с тем последний рейс маршрута А, идущий с МЦД Калитники до "Чистых прудов", запланирован на 21:50. Далее трамвай пройдет до Серпуховского Вала.

"Смотрите конечную остановку на табло трамвая. Планируйте поездки заранее, пользуйтесь метро и другими маршрутами трамваев и автобусов", – призвали в департаменте.

Изменение графика запланировано и в движении поездов на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) с 9 по 11 мая. В частности, на Рижском направлении в этот период интервалы между составами будут увеличены до 1 часа 40 минут, тогда как на Курском время ожидания электричек возрастет до 30–40 минут.

Корректировки связаны с проведением Российскими железными дорогами капитального ремонта путевой инфраструктуры на участке Павшино – Тушино.

транспортгород

