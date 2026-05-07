07 мая, 13:32

Пашинян заявил, что не приедет в Москву на парад Победы из-за избирательной кампании

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Москву на парад Победы из-за избирательной кампании перед июньскими парламентскими выборами. Об этом политик заявил журналистам.

"Во время своего визита в Российскую Федерацию в апреле я проинформировал президента России (Владимира Путина. – Прим. ред.), что из-за избирательной кампании я не смогу присутствовать на мероприятиях 9 мая", – цитирует Пашиняна ТАСС.

Накануне, 6 мая, в российскую столицу прибыл верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Он отправился в Москву в преддверии Дня Победы по приглашению Путина.

Посетить праздник также планирует премьер-министр Словакии Роберт Фицо. 9 мая у российского президента ожидается напряженный день с двусторонними встречами, рассказали в Кремле.

