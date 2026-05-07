Песков заявил, что объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая

Фото: kremlin.ru

Объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также уточнил, что российская сторона никак не отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о соблюдении ВСУ режима тишины с полуночи 6 мая.

При том что Киев вскоре нарушил перемирие, ударив по Джанкою в Крыму ночью 6 мая. В результате происшествия погибли 5 человек.

В Минобороны РФ также предупредили, что российская армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы.