07 мая, 12:37

Песков заявил, что объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая

Объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также уточнил, что российская сторона никак не отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о соблюдении ВСУ режима тишины с полуночи 6 мая.

При том что Киев вскоре нарушил перемирие, ударив по Джанкою в Крыму ночью 6 мая. В результате происшествия погибли 5 человек.

В Минобороны РФ также предупредили, что российская армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы.

Минобороны РФ пригрозило Киеву ответным ударом при попытке сорвать День Победы

