07 мая, 12:18

"Матрешка Москвы" представит сюжет к 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инновационная достопримечательность "Матрешка Москвы" представит сюжет к 9 Мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Посетители парка "Зарядье" с 8 по 12 мая смогут посмотреть новый тематический сюжет "История в движении". 8, 11 и 12 мая его будут транслировать в 19:15, 20:15 и 21:15 соответственно. При этом 9 и 10 мая предусмотрены дополнительные сеансы в 22:15.

В праздничный сюжет вошли пять сцен, из которых зрители в том числе узнают о военной технике и форме времен ВОВ, а также увидят оцифрованные копии писем бойцов. Показы будут проводиться каждый вечер после программы "Россия объединяет".

Показ начнется с реконструкции утра 22 июня 1941 года. Гости увидят плакат "Родина-мать зовет!", а также 12 других оцифрованных советских плакатов, изучат солдатскую форму и патриотические лозунги.

Кроме того, будет представлена объемная копия советского штурмовика Ил-2, созданная 3D-дизайнерами. Они восстановили обтекаемый бронекорпус самолета, а также воссоздали ливрею воздушного судна.

Также на конструкции разместят цифровую копию Шуховской башни на Шаболовке. Она играла важную роль в годы Великой Отечественной войны, так как выполняла функцию радиопередатчика.

Заключительная часть сюжета представляет водружение флага СССР, показ 22-метровой георгиевской ленты и изображения Вечного огня.

В свою очередь, Музей героизма в павильоне № 59 на ВДНХ проведет бесплатные тематические экскурсии в честь Дня Победы. Они пройдут 9, 10 и 11 мая и будут посвящены победам и достижениям бойцов войск специального назначения. Все желающие смогут увидеть трофеи из зоны СВО и почтить память павших воинов.

