Сергунина: программа в честь 9 Мая объединит более 200 культурных площадок столицы

Более 200 культурных площадок Москвы подготовили мероприятия ко Дню Победы. Посетителей ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, лекции, кинопоказы и многое другое. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Программа в честь 81-й годовщины Победы развернется в каждом округе города. Москвичей и туристов приглашают парки, музеи, театры, детские школы искусств и библиотеки по всей столице", – рассказала она.

Исторические мастер-классы и концерты

Серия концертов пройдет 9 мая в музее-заповеднике "Царицыно", усадьбе Воронцово, Измайловском парке, парке 50-летия Октября, саду имени Н. Э. Баумана, ландшафтном парке "Митино" и на прочих площадках.

На этот же день в парке "Сокольники" запланированы выступления творческих коллективов и постановка "Сказка-былина про Илью Муромца". Вечером на сцену выйдет Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.

В Государственном музее обороны Москвы организуют обзорную экскурсию "Великий подвиг защитников Москвы", спектакль "Весна-45. Мы помним" и показы мультфильмов о Великой Отечественной войне. На мастер-классах юные гости узнают о первых героях Советского Союза, отмеченных медалью "Золотая Звезда", а еще сделают модели отечественного истребителя И-15.

На лекции в музее-панораме "Бородинская битва" расскажут об особенностях и развитии формы солдат Красной армии, а на выставке "Нюрнберг. 80 лет уроку истории" предложат увидеть репортажные рисунки военного корреспондента Николая Жукова.

Фильмы о героях и театральные постановки

В День Победы в 10 кинотеатрах сети "Москино" можно будет посмотреть фильмы, в съемках которых принимали участие ветераны Великой Отечественной войны. В списке лент – "Они сражались за Родину", "Судьба человека", "Солдаты" и "Белорусский вокзал".

Кроме того, стоит заглянуть в кинопарк "Москино". Здесь с 9 по 11 мая пройдут интерактивы, квесты, мастер-классы "Школы авиаконструкторов". Желающих пригласят присоединиться к вальсам и кадрилям с танцорами в костюмах 1940-х годов, посетить выступления музыкальных коллективов и духового оркестра.

В театрах столицы в праздничные дни представят постановки, посвященные героизму советского народа. Например, в их основу легли истории людей, чья юность пришлась на период с 1941 по 1945 год, а еще повести "А зори здесь тихие…" Бориса Васильева и "Сын полка" Валентина Катаева, поэма "Василий Теркин" Александра Твардовского и другие произведения.

Выставки на бульварах и поэтические программы

8 мая стихи и песни о Великой Отечественной войне прозвучат в культурном центре "Москвич" и Центральной молодежной библиотеке № 122 имени Александра Грина.

На следующий день в культурном центре "Вдохновение" состоится показ фильма 1947 года "Подвиг разведчика", а 12 мая в культурном центре "Меридиан" пройдет концерт "Помнит мир спасенный".

К 81-й годовщине Победы подготовили сразу несколько экспозиций на бульварах города. Выставку на улице Арбат посвятили 130-летию со дня рождения Маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского, на Чистопрудном бульваре – выступлениям на фронте артистов и деятелей искусства, а на Рождественском бульваре – историям взрослых и юных героев нашей страны.

Познакомиться с афишей мероприятий ко Дню Победы можно на специальной странице. На некоторые события необходим входной билет или предварительная регистрация через сервис "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что москвичи могут отправить свои пожелания ветеранам или поздравить родственников с Днем Победы на 15 стойках "Живое общение" в столичном метро. Для пассажиров подготовили более 4 тысяч открыток, которые до 9 мая можно положить в украшенные почтовые ящики, открытые с 08:00 до 20:00.

