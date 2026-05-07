Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 11:03

Культура

На портале "Узнай Москву" появился аудиогид по Музею истории района Внуково

Фото: культурный центр "Внуково"

На портале "Узнай Москву" запустили новый аудиогид по Музею истории района Внуково. Его создание приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что аудиогид рассказывает о Московской авиагруппе особого назначения, необычном сувенире "Конская голова с подковой", ковше с гравировкой о сверхдальнем перелете в Антарктиду, а также о других экспонатах музея.

Посетителям доступны описания 8 разделов экспозиции, где представлены артефакты разных эпох. В частности, можно узнать об экипировке летчиков ранней советской авиации и роли аэропорта Внуково в годы Великой Отечественной войны.

Музей был открыт 12 августа 1977 года во Дворце культуры "Внуково". Изначально он назывался Музеем боевой и трудовой славы аэропорта Внуково и задумывался как памятник летчикам и ветеранам 10-й гвардейской авиатранспортной дивизии.

Инициатором создания музея стал ветеран авиации и участник Великой Отечественной войны Сергей Дегтярев. Он собирал материалы в семьях ветеранов, участвовал в оформлении витрин и стендов и фактически заложил основу будущей экспозиции.

В 2018 году учреждение получило статус государственного и современное название. После обновления экспозиции музей сохранил авиационную тематику, но также стал подробнее рассказывать о роли аэропорта и района в развитии гражданской авиации СССР и России.

Первый раздел выставки посвящен заре российского воздухоплавания и форме летчиков Российской императорской армии 1910-х годов. Второй рассказывает о развитии гражданской авиации СССР в 1920–1930-е годы и самолетах Р-5, которые использовались по всей стране – от Кавказа до Арктики. Именно на таких самолетах эвакуировали участников экспедиции ледокола "Челюскин".

Остальные разделы посвящены гражданской авиации в годы войны, работе летчиков, Великой Победе, а также послевоенному восстановлению аэропорта Внуково и Москвы.

После войны Внуково стал главным международным и правительственным авиаузлом страны. Здесь встречали официальные делегации, участников экспедиций, исследователей и советских космонавтов.

Для посетителей музея также действуют тематические экскурсионные программы. Для младших школьников проводят "Музейную мастерскую" с мастер-классами, а для подростков и взрослых – программу "В кадре авиация!" с киноквизами и обсуждением фильмов об авиации.

Ранее сообщалось, что жители столицы посетили музеи более 7 миллионов раз с помощью "Мосбилета" за год его существования. С момента запуска сервиса москвичи побывали на порядка 80 современных интерактивных выставках, а также увидели около 15 музейных проектов. Во многих местах доступны как экскурсии, так и аудиогиды.

Читайте также


культурагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика