Жительницу Свердловской области осудили на 14,5 года за продажу конфет с наркотиками

Жительницу Свердловской области осудили на 14,5 года колонии общего режима за торговлю шоколадными конфетами с наркотиками. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Женщину признали виновной в пяти эпизодах незаконного сбыта запрещенных веществ в особо крупном размере через интернет, а также в попытке совершить аналогичное преступление.

Как установило следствие, фигурант в течение 2 лет вместе с сообщником арендовала квартиру для выращивания грибов, содержащих псилоцин. Для реализации они создали интернет-магазин в одном мессенджере.

Соучастник занимался изготовлением конфет с запрещенной начинкой и отправлял их через почту. Осужденная, в свою очередь, принимала заказы, упаковывала сладости в подарочные коробки с открытками и наклейками, подписывала посылки и предоставляла покупателям трек-номера для отслеживания. В результате конфеты с наркотиками получили 5 человек.

Операция по задержанию злоумышленников была проведена в июле 2024 года. В их квартире были найдены готовые сладости и грибы с псилоцином.

Ранее суд в Подмосковье приговорил 16 участников преступного сообщества к лишению свободы за производство и незаконный оборот синтетических наркотиков. Фигуранты получили от 12 до 23 лет заключения.

Злоумышленники с марта 2019 по март 2021 года производили и сбывали мефедрон на территории страны. Всего правоохранители ликвидировали 6 подпольных нарколабораторий в Волоколамском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Раменском городских округах, а также в городском округе Луховицы Московской области.

