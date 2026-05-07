Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 09:08 (обновлено 07.05.2026 10:31)

Транспорт

Движение транспорта перекрывали на центральных московских улицах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение транспорта перекрывали на центральных улицах Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Например, движение было временно ограничено на Большом Каменном мосту, на Боровицкой площади и на Кремлевской набережной по направлению в центр, а также на Пречистенской набережной по направлению в центр и на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара.

Кроме того, проехать нельзя было на Смоленской улице и Новоарбатском мосту. В ведомстве призывали водителей быть внимательными и планировать маршрут заранее.

В настоящее время все ограничения сняты.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на ряде улиц и набережных Москвы временно перекроют 9 мая. С 05:00 до окончания мероприятия движение будет закрыто, например, на улицах Тверской, Моховой, Большой Никитской, Петровке, Охотный Ряд и Волхонке.

Движение также будет ограничено в Театральном, Лубочном, Соймоновском, Китайгородском, 1-м и 2-м Раушском проездах.

Москвичам напомнили, какие ограничения будут действовать в центре столицы 9 мая

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика