Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 07:18

Происшествия

Возгорание кабельной продукции произошло на шахте в Кузбассе, где эвакуировали горняков

Фото: РИА Новости/пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

Возгорание кабельной продукции произошло на шахте "Алардинская" в Кемеровской области, где произошла эвакуация горняков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что по факту ЧП проводится проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности. По ее итогам будет решаться вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

О том, что на угольном предприятии в Калтанском городском округе проводится экстренная эвакуация персонала, стало известно 7 мая. Датчики контроля зафиксировали превышение допустимой концентрации угарного газа. Как уточняли в МЧС, всего в момент ЧП в шахте находились 132 человека.

По данным правительства Кемеровской области, все сотрудники были благополучно выведены на поверхность через запасные выходы. Никто из них не пострадал.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика