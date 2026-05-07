Возгорание кабельной продукции произошло на шахте в Кузбассе, где эвакуировали горняков

Фото: РИА Новости/пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

Возгорание кабельной продукции произошло на шахте "Алардинская" в Кемеровской области, где произошла эвакуация горняков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что по факту ЧП проводится проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности. По ее итогам будет решаться вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

О том, что на угольном предприятии в Калтанском городском округе проводится экстренная эвакуация персонала, стало известно 7 мая. Датчики контроля зафиксировали превышение допустимой концентрации угарного газа. Как уточняли в МЧС, всего в момент ЧП в шахте находились 132 человека.

По данным правительства Кемеровской области, все сотрудники были благополучно выведены на поверхность через запасные выходы. Никто из них не пострадал.