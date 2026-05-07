В России утвержден ГОСТ о поддержании порядка на рабочем месте

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, содержащий рекомендации по организации рабочего пространства на основе знаменитой японской методологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

В основу документа лег метод 5S, включающий пять последовательных ступеней: сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование.

Согласно тексту ГОСТа, на этапе сортировки сотруднику предписывается четко разделять все предметы на рабочем столе. Вещи, используемые постоянно, и те, без которых работа невозможна, должны храниться отдельно от предметов, не задействованных в текущей деятельности.

Второй этап – самоорганизация – обязывает определить постоянное место для каждого объекта. Часто используемые инструменты и документы следует размещать в непосредственной близости от работника, а редко востребованные – в отдаленных зонах. Для удобства предлагается ввести маркировку мест хранения. Отдельное внимание уделено эргономике: расположение предметов должно минимизировать лишние перемещения персонала.

Третий принцип требует систематической уборки и постоянного поддержания чистоты, а также своевременного устранения самих источников загрязнения.

Стандартизация, четвертая ступень метода, подразумевает создание единого наглядного шаблона. В частности, рекомендуется использовать фотографию образцового состояния рабочего стола.

Этап совершенствования предполагает внедрение системы мотивации. Организациям советуют проводить конкурсы, соревнования и конференции, поощряя тем самым сотрудников за поддержание порядка.

