07 мая, 01:30

В России утвержден ГОСТ о поддержании порядка на рабочем месте

Фото: depositphotos/blackzheep

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, содержащий рекомендации по организации рабочего пространства на основе знаменитой японской методологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

В основу документа лег метод 5S, включающий пять последовательных ступеней: сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование.

Согласно тексту ГОСТа, на этапе сортировки сотруднику предписывается четко разделять все предметы на рабочем столе. Вещи, используемые постоянно, и те, без которых работа невозможна, должны храниться отдельно от предметов, не задействованных в текущей деятельности.

Второй этап – самоорганизация – обязывает определить постоянное место для каждого объекта. Часто используемые инструменты и документы следует размещать в непосредственной близости от работника, а редко востребованные – в отдаленных зонах. Для удобства предлагается ввести маркировку мест хранения. Отдельное внимание уделено эргономике: расположение предметов должно минимизировать лишние перемещения персонала.

Третий принцип требует систематической уборки и постоянного поддержания чистоты, а также своевременного устранения самих источников загрязнения.

Стандартизация, четвертая ступень метода, подразумевает создание единого наглядного шаблона. В частности, рекомендуется использовать фотографию образцового состояния рабочего стола.

Этап совершенствования предполагает внедрение системы мотивации. Организациям советуют проводить конкурсы, соревнования и конференции, поощряя тем самым сотрудников за поддержание порядка.

Ранее в России был утвержден новый ГОСТ с требованиями к ИИ автомобилей. Нацстандарт ПНСТ 1056-2026 "Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Мониторинг выброса вредных веществ в атмосферу. Общие положения" устанавливает требования к нейросетевому помощнику.

общество

