06 мая, 22:03

Происшествия

17 строений загорелись в Брянской области

Фото: MAX/"МЧС Брянской области"

В Злынковском районе Брянской области загорелись 17 строений, повреждены 4 жилых дома. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Возгорание произошло в поселке Вышков К тушению были привлечены 16 единиц техники и 47 человек. Силы МЧС работали по повышенному рангу.

К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Пострадавших в результате пожара нет.

Районная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. В ходе нее будут установлены причины инцидента, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности. Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.

Вместе с тем областная прокуратура открыла горячую линию для жителей поселка, чтобы оперативно принимать обращения и оказывать правовую помощь. Звонки принимаются по телефону 8 (962)138–15–15.

Ранее один из производственных корпусов сгорел на свинокомплексе "Мираторга" в Севском районе Брянской области. В компании заявили, что инцидент произошел в результате атаки, не приведя других подробностей. Возгорание локализовали и ликвидировали силами персонала предприятия.

происшествияпожаррегионы

