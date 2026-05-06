06 мая, 18:52

Политика

Трамп почтил память умершего основателя CNN Тернера

Фото: Getty Images/Anadolu/Celal Gunes

Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social почтил память основателя телеканала CNN Теда Тернера, который умер на 88-м году жизни.

Трамп назвал Тернера одним из величайших людей всех времен. При этом глава Белого дома напомнил, что бизнесмен основал CNN, продал его, а также был "лично раздавлен этой сделкой", так как новое руководство телеканала приватизировало "детище" предпринимателя и уничтожило его.

"Канал стал "повесточным" – воплощением всего того, что Тед не разделял. Возможно, новые покупатели, замечательные люди, смогут вернуть ему прежнее доверие и славу", – заключил Трамп.

О смерти Тернера стало известно 6 мая. В 2018 году он сообщал о выявленной у него деменции с тельцами Леви, а в начале 2025-го его госпитализировали с легкой формой пневмонии. У бизнесмена остались пятеро детей, 14 внуков и двое правнуков.

В 1980 году Тернер создал круглосуточный информационный кабельный телеканал CNN, главной особенностью которого стала оперативная передача новостей. Спустя 2 года он открыл вторую круглосуточную новостную сеть CNN2, которая позднее была переименована в Headline News, а затем стала HLN.

В 1985 году по всему миру начал вещать CNN International. Затем создавались кабельные каналы, не связанные с новостями, среди которых – Turner Network Television (TNT), Turner Classic Movies (TCM) и Cartoon Network.

В 1991 году журнал Time назвал Тернера "Человеком года" за "влияние на ход событий и превращение зрителей в 150 странах в непосредственных свидетелей истории". В 1996-м он продал свои медиакомпании Time Warner, оставшись вице-председателем и главой подразделения кабельного телевидения организации.

