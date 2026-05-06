06 мая, 16:31

Общество

Акция "Победный май" прошла в Северном Тушине у мемориала "Героям-панфиловцам"

Патриотическая акция "Победный май" прошла 6 мая около памятника "Героям-панфиловцам" в столичном районе Северное Тушино. С приветственным словом к гостям обратился член Общественной палаты России, сторонник партии "Единая Россия" Александр Асафов.

"В ноябре 1941 года 28 героев-панфиловцев у разъезда Дубосеково под бомбежками с воздуха и шквальным огнем вражеской артиллерии остановили наступление немецких танков на Волоколамском направлении. Большинство из них пали на поле сражения. Я родился в СССР и, как любой советский школьник, знаю фразу "Никто не забыт, ничто не забыто", – сказал он.

В акции также приняли участие депутат Мосгордумы Ольга Зайцева, бойцы СВО и неравнодушные москвичи. В исполнении духового оркестра гости услышали гимн РФ, после чего перед ними выступили кадеты. Они прочли стихи о Великой Отечественной войне и исполнили песни военных лет. Затем участники акции почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Асафов указал, что памятник имеет большое значение для жителей Северного Тушина и Северо-Западного административного округа. В частности, около монумента проводят различные памятные акции.

Комплекс создали в 30-ю годовщину Победы. В его центре располагается стилизованная под Ккремлевскую стену стела с надписью "Слава Героям-панфиловцам" и звездой Героя Советского Союза. Слева от нее – барельефное изображение воина с автоматом в руке, справа – стенд с картой продвижения Панфиловской дивизии от Москвы до Таллина.

Слева от барельефа размещены памятные доски с именами бойцов 316-й стрелковой дивизии, которые остановили врага на подступах к столице. Дополняет композицию артиллерийское оружие времен ВОВ – 57-миллиметровая противотанковая пушка ЗИС-2.

Кроме того, в 2023 году на территории комплекса установили бронзовый бюст Героя СССР генерал-майора Ивана Панфилова. Для солдат он был человеком, который личным примером превращал воинский приказ в дело чести. Многие бойцы 316-й стрелковой дивизии не имели большого боевого опыта, но рядом с ним учились стойкости, ответственности и готовности держать рубеж до конца.

В тяжелые моменты офицер находился в полках и батальонах на передовой. С середины октября 1941 года дивизия Панфилова вела ожесточенные бои на Волоколамском направлении – одном из ключевых подступов к Москве. Панфиловцы сдерживали танковые атаки, переходили в контратаки и удерживали важный рубеж обороны города.

За беспримерный героизм 316-я стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Знамени и преобразована в 8-ю гвардейскую. Сам Панфилов погиб в бою 18 ноября 1941 года у деревни Гусенево. Вскоре дивизия получила имя своего командира, а Панфилову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Памятные локации, которые увековечивают подвиг героев ВОВ, есть в каждом столичном округе. Несколько городских улиц носят имена полководцев-победителей. Среди них – бульвар Маршала Рокоссовского, проспект Маршала Жукова, улица Маршала Бирюзова.

Также в Сокольниках есть улица Гастелло – в первые дни войны летчик совершил огненный таран механизированной колонны немцев. В Северном округе располагается площадь, переулок и улица Марины Расковой – летчицы, Героя Советского Союза, которая стояла у истоков создания женских авиаполков.

Между тем в столичном метро появились стены памяти с именами сотрудников метрополитена, участвовавших в ВОВ. Стены можно увидеть около выхода № 1 на станции "Маяковская" и в аванзале "Курской". В числе увековеченных героев машинисты Алексей Рябышкин и Дмитрий Дьячков, токарь Тамара Романова и другие.

