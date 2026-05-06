Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 14:48

Общество

В Москве открыт прием заявок на участие в 10-м сезоне конкурса "Дизайн-цех"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Агентство креативных индустрий (АКИ) начало отбор участников 10-го сезона конкурса "Дизайн-цех". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

К участию приглашаются дизайнеры, маркетологи, художники и другие специалисты, которые будут разрабатывать концепции сувенирной продукции для Московского музея современного искусства, музея-заповедника "Царицыно", Московского планетария, Дарвиновского музея и Пушкинского музея.

Заявки на конкурс принимаются до 14 мая на официальном сайте АКИ. В рамках мероприятия 120 участников создадут оригинальные дизайнерские решения.

"Дизайн-цех" посвящен созданию новых решений для мерча и сувениров. Участники конкурса получают возможность показать свои навыки и наладить деловые контакты.

За 3 года в проекте поучаствовали более тысячи дизайнеров и маркетологов, которые создали решения для различных организаций. Часть продукции продается в музейных магазинах и в интернете.

Например, в 2023 году для Музея русского импрессионизма команда "Маляры" предложила концепцию маскотов Ватрушки и Пряника, которые можно было наносить на деревянные пазлы, стикеры и колонки.

Победители трека "Музей М. А. Булгакова" в 2024 году придумали уникальные кофейные чашки и дрип-пакеты, булавки, дождевики, перчатки и зонты. В том же году для Государственного музея – культурного центра "Интеграция" имени Н. А. Островского победители сезона разработали футболки, маски для сна, грелки для рук и другие вещи.

Еще одна команда сделала для музея-заповедника "Останкино и Кусково" дизайн-решения для светильников, свитшотов, футболок, брелоков и термосов.

Тем временем в "Московской электронной школе" (МЭШ) стартовал конкурс рисунков и анимации. Школьники могут представить собственный дизайн виртуальных подарков в электронном дневнике. Работы принимаются до 31 мая, результаты огласят 15 сентября.

Читайте также


обществогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика