Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 16:14

Технологии
Главная / Новости /

Эксперт Самбурский: антистресс-набор приложений поможет во время отключения интернета

Психолог рассказал, как справиться с тревогой на фоне ограничений работы интернета

Фото: depositphotos/NayaAnn

Антистресс-набор из необходимых приложений и любимая механическая работа помогут справиться с тревогой во время ограничений интернета. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Ранее операторы связи предупредили москвичей о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сообщений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий – с 5 по 9 мая.

По мнению эксперта, у многих режим офлайн сейчас вызывает настоящую ломку, ведь на телефоне с выходом в интернет завязаны многие процессы. К тому же люди привыкли с его помощью гасить любую тревогу и постоянно контролировать ситуацию.

Поэтому очень важно подготовить для себя в телефоне антистресс-набор, в который должно входить то, что часто необходимо в повседневной жизни и может быть доступно офлайн. Это могут быть какие-то необходимые сервисы, игры, помогающие отвлечься, музыка, фильмы.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Чем больше простых решений на разные случаи жизни будет подготовлено, тем меньше придется тревожиться в целом. И даже если, например, человек не потеряется во время поездки, само наличие офлайн-карты в телефоне поможет чувствовать себя увереннее, отметил психолог.

"Если же тревога застала в моменте: запаниковали, потому что заблудились, или сложно снять деньги, на помощь придут психологические приемы. Нужно топнуть ногами, чтобы ощутить опору, затем сделать длинный глубокий вдох и еще более продолжительный выдох. Это поможет "заземлиться", сместить акцент с переживаний в голове на ощущения в теле и вернуть самообладание", – отметил Самбурский.

В целом же во время отключения интернета важно отвлекаться не на какие-то полезные дела, а именно на то, что приносит удовольствие. У каждого это свое: кто-то любит работать в огороде, другой же заряжается во время пробежек по парку.

Помимо этого, важно помнить, что во время тревоги любой труд руками, ногами, телом поможет намного лучше, чем какая-либо умственная деятельность, заключил эксперт.

Ранее психолог Екатерина Алексеева посоветовала устраивать цифровой детокс на постоянной основе, отказываясь от гаджетов за час до сна и/или сразу после пробуждения. Важно выработать привычку не пользоваться телефоном, находясь в кровати. Это можно заменить на офлайн-методы, позволяющие расслабиться или, наоборот, взбодриться: книги, прогулка, легкий спорт, настольный будильник.

Читайте также


Трошина Любовь

технологииэксклюзив

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика