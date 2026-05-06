Средства ПВО России за сутки сбили 605 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО нейтрализовали 605 украинских беспилотников самолетного типа за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Более того, сбиты 12 управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Всего с начала СВО на Украине российские военные уничтожили 671 самолет, 284 вертолета, более 142,8 тысячи БПЛА, 659 зенитных ракетных комплексов, свыше 29,1 тысячи танков и других боевых бронированных машин, более 1,7 тысячи боевых машин РСЗО, свыше 34,7 тысячи орудий полевой артиллерии и более 60,9 тысячи единиц спецтехники.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не отказывается от переговоров по украинскому урегулированию и открыта к контактам, которые принесут конкретную отдачу. Кроме того, РФ не меняет своих подходов и не отступает от самой идеи проведения ориентированных на результат встреч.