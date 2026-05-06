Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 14:24

Общество

Желтый уровень опасности из-за грозы и ветра в Москве продлили до 7 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра в Москве продлили до четверга, 7 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, днем 7 мая ожидается усиление юго-западного ветра местами с порывами до 15 метров в секунду. В отдельных районах ожидается гроза с дождем.

Аналогичное предупреждение объявлено и в Подмосковье.

Между тем температура в столичном регионе 7 мая может подняться до плюс 30 градусов. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пояснил, что с наибольшей вероятностью это произойдет на юге региона. При этом ближе к северу прогнозируется небольшой дождь или даже гроза.

Однако в пятницу, 8 мая, в столицу придут легкие "черемуховые холода" без снега и заморозков. Они продлятся всего несколько суток и уже с наступлением новой рабочей недели перетекут в умеренное майское тепло.

Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшее время

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика