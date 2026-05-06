Бывший первый замглавы управления спецстроительства арестован за злоупотребления на ГОЗ

Бывший первый заместитель гендиректора ФГУП "Главное управление специального строительства" Виктор Школык заключен под стражу по обвинению в злоупотреблениях на гособоронзаказе. Об этом сообщила пресс-служба главного военного следственного управления СК России.

Следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении экс-замначальника филиала "Новороссийское строительное управление ФГУП "Главное управление специального строительства" Дмитрия Таксиди. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении договора субподряда на завершение строительно-монтажных работ в Новороссийске и получении взятки от представителя коммерческой организации.

Во время проведения следственных мероприятий правоохранители установили причастность Школыка к совершению преступления. По данным СК, в 2022 году в ходе исполнения договора по гособоронзаказу мужчина дал незаконное указание Таксиди заключить вне конкурса с коммерческой организацией договор субподряда на проведение строительных работ в Новороссийске.

В 2023-м Таксиди, исполняя поручение, за взятку заключил с компанией указанный договор на сумму более 600 миллионов рублей, обеспечивая при этом общее покровительство при выполнении работ. В результате преступных действия Школыка и Таксиди условия договора не были выполнены, в связи с чем Минобороны РФ причинен ущерб в особо крупном размере. Оба фигуранта заключены под стражу.

Ранее суд в Москве арестовал замначальника дирекции по строительству сетей связи, начальника отдела внешних инвестиционных проектов филиала ОАО "РЖД" Виктора Краснова. Он будет находиться под стражей до 21 июня 2026 года по делу о растрате свыше 1,5 миллиарда рублей, выделенных на строительство железнодорожного моста на Смоленском направлении.