Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 12:36

Город

В Москве началась подготовка водоемов к открытию купального сезона

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве началась подготовка водоемов к открытию купального сезона, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах уже приступили к обследованию дна водоемов. Их задача найти и вытащить накопившийся мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду осенью и зимой.

Обследование водоемов ведется в несколько этапов. В настоящее время специалисты удаляют крупный бытовой и природный мусор и осматривают береговые линии. После этого пройдет повторная очистка водоемов. Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в середине купального сезона, рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что безопасность на воде круглогодично обеспечивают свыше 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В Москве работают 26 поисково-спасательных станций, которые постоянно контролируют всю акваторию Москвы-реки и внутренние водоемы.

Ранее климатолог Николай Терешонок сообщил, что пляжный сезон в Москве и Центральном регионе может наступить в середине июня, когда температура воды составит 18–20 градусов. Купальный сезон ожидается в обычные сроки или чуть раньше.

Согласно прогнозам, метеорологическое лето придет в столичный регион уже после 26 мая, когда среднесуточная температура превысит 15 градусов.

Столичные водоемы начали готовить к открытию купального сезона

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика