06 мая, 12:18

Общество

На Останкинской телебашне в День Победы включат праздничную подсветку

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Тематическая архитектурно-художественная подсветка в честь Дня Победы включится на телебашнях Российской телевизионной и радиовещательной сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РТРС.

В частности, 9 мая на медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться тематический ролик "9 мая. Победа!" в цветах российского флага и георгиевской ленты. В то же время на световом панно башен в Благовещенске, Брянске, Кызыле, Саратове и Симферополе можно будет увидеть вечный огонь, который зажгут в память о погибших героях.

В свою очередь, трансляция надписей "Никто не забыт, ничто не забыто" и "1941–1945. Мы помним", анимированной Красной звезды и монумента "Родина-мать зовет!" планируется на башнях Астрахани, Воронежа, Грозного, Симферополя, Уфы, Челябинска и Ярославля.

Сценарии подсветки высотных объектов РТРС в Биробиджане, Братске, Казани, Костроме, Майкопе, Назрани, Нальчике, Перми, Саранске и Черкесске включат в себя изображения Знамени Победы, флага России, георгиевской ленты, орденов Отечественной войны и Красного Знамени.

Участие в "световом параде" в том числе примут телебашни и мачты Великого Новгорода, Иркутска, Калининграда, Магаса, Махачкалы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Пензы, Ростова-на-Дону, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Черкесска и других городов.

Праздничная подсветка запланирована и на колесе обозрения "Солнце Москвы". В День Победы сооружение красится в цвета российского триколора.

Более того, на территории площадки пройдет праздничная программа. Например, гостей ждут показательные выступления, мастер-класс по единоборствам и концертный вечер.

