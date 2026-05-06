"Мосбилет" приглашает с 11 по 17 мая посетить Московскую музейную неделю

С 11 по 17 мая жители и гости столицы смогут бесплатно посетить музеи в рамках акции "Московская музейная неделя", передал портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, что акция проводится более 7 лет. Всего для бесплатного посещения доступны свыше 30 экспозиций.

"В числе наиболее популярных площадок – музей-заповедник "Царицыно", Московский государственный объединенный музей-заповедник, Галерея Ильи Глазунова и Государственный Дарвиновский музей", – отметил он.

В понедельник, 11 мая, можно посетить музей-панораму "Бородинская битва". Посетители ознакомятся не только с постоянной экспозицией, но и с тематическими выставками, такими как "Нюрнберг. 80 лет уроку истории" и "Ярославские ратники на защите Отечества". Кроме того, в 15:00 состоится лекция "Мужественный образ великого предка", посвященная восприятию личности Михаила Кутузова в годы Великой Отечественной войны.

Бесплатно побывать в Музее Москвы и его филиалах можно во вторник, 12 мая. На Зубовском бульваре представлена постоянная экспозиция "История Москвы", помимо этого, можно увидеть временную выставку "Праздник весны. Новый год в старом Пекине", которая открыта до 31 мая.

В среду, 13 мая, гостей приглашают в Государственный музей А. С. Пушкина. Кроме постоянных экспозиций, можно будет увидеть временные выставки "Журнал "Современник". Проект Пушкина" и "Шедевры Всероссийского музея А. С. Пушкина".

В Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева и на площадках "Биокластера" в четверг, 14 мая, пройдут мастер-классы и лекции, которые посвящены печатным изданиям. В павильоне № 31 "Геология" с 13:00 до 17:00 состоится мероприятие "Как человек сделал книгу", а с 14:00 до 16:00 посетители смогут познакомиться с изданиями по флористике и примерами цветочных композиций в них. Также можно посетить экспозицию "12 признаков живого", а в павильоне № 28 "Пчеловодство" – "Жужжащий мир".

Музей-заповедник "Коломенское" и усадьба Измайлово будут открыты для бесплатного посещения в пятницу, 15 мая. Можно будет увидеть выставку "Архитектура древнего города", экспозиции "Романовы. Путешествие из Петергофа в Москву" и "Измайлово – царская вотчина XVII века".

Увидеть экспозицию, посвященную Московской битве, крупнейшему сражению Великой Отечественной войны, можно в субботу, 16 мая, в Государственном музее обороны Москвы. Помимо этого, в музее есть выставка "Танкисты в битву за Москву" и проект "Пространство памяти".

В тот же день зрителей приглашают в Музей героев Советского Союза и России – филиал Государственного музея обороны Москвы. Он знакомит с историей подвига и самоотверженности соотечественников с момента учреждения высшего звания Героя Советского Союза в 1934 году и до наших дней. Для посетителей также представлены выставки "Русский мир. Возвращение" и "Зоя и Александр".

В воскресенье, 17 мая, всех желающих приглашают познакомиться с коллекцией живописи и графики в Галерею Александра Шилова. Посетителям представят выставку "Вставай, страна огромная!".

Для бесплатного посещения городских музеев в рамках акции необходимо оформить электронный билет в сервисе "Мосбилет" с использованием полной или стандартной учетной записи Mos ID.

