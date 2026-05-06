06 мая, 10:24Происшествия
В Брянской области сгорел производственный комплекс компании "Мираторг"
Один из производственных корпусов сгорел на свинокомплексе "Мираторга" в Севском районе Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Там заявили, что инцидент произошел в результате атаки, не приведя других подробностей. Возгорание локализовали и ликвидировали силами персонала предприятия.
Пострадавших среди сотрудников нет. В "Мираторге" добавили, что компания принимает все меры для скорейшего восстановления работы свинокомплекса.
Ранее пять человек погибли в результате удара украинских БПЛА по Джанкою. На месте ЧП работали профильные службы. Семьям погибших будет оказана помощь и поддержка со стороны местных властей, заверил глава Крыма Сергей Аксенов.
