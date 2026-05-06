ФСБ сообщила о задержании 5 агентов СБУ в 4 городах России

ФСБ задержала 5 человек в нескольких российских городах по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержаны четверо граждан РФ и один иностранный гражданин, которые действовали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Их подозревают в сборе сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуре и российских военнослужащих, участвующих в СВО.

В спецслужбе заявили, что собранные данные могли быть использованы для подготовки диверсионно-террористических действий. Координация, как утверждается, велась через мессенджер Telegram.

Возбуждены уголовные дела по ряду статей, включая подготовку теракта, содействие диверсионной деятельности, незаконный оборот взрывчатых веществ и работу с неправомерно полученными персональными данными.

Отдельно сообщается о задержаниях в Кингисеппе, Чите и Томске. Там установлены граждане РФ, которые в соцсетях и мессенджерах, по версии следствия, оправдывали атаки ВСУ на инфраструктуру и теракт на Крымском мосту, а также призывали к диверсиям. В отношении них возбуждены дела о публичном оправдании терроризма.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из высокопоставленных чиновников Курской области. Силовики задержали украинского гражданина, который получал указания от представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Возбуждено уголовное дело, ему грозит пожизненное лишение свободы.