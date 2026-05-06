Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 10:13

Происшествия

ФСБ сообщила о задержании 5 агентов СБУ в 4 городах России

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ задержала 5 человек в нескольких российских городах по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержаны четверо граждан РФ и один иностранный гражданин, которые действовали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Их подозревают в сборе сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуре и российских военнослужащих, участвующих в СВО.

В спецслужбе заявили, что собранные данные могли быть использованы для подготовки диверсионно-террористических действий. Координация, как утверждается, велась через мессенджер Telegram.

Возбуждены уголовные дела по ряду статей, включая подготовку теракта, содействие диверсионной деятельности, незаконный оборот взрывчатых веществ и работу с неправомерно полученными персональными данными.

Отдельно сообщается о задержаниях в Кингисеппе, Чите и Томске. Там установлены граждане РФ, которые в соцсетях и мессенджерах, по версии следствия, оправдывали атаки ВСУ на инфраструктуру и теракт на Крымском мосту, а также призывали к диверсиям. В отношении них возбуждены дела о публичном оправдании терроризма.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из высокопоставленных чиновников Курской области. Силовики задержали украинского гражданина, который получал указания от представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Возбуждено уголовное дело, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика