Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 10:02

Политика

Медведев заявил, что только страх неприемлемого урона предотвратит бойню в Европе

Фото: kremlin.ru

Россия может ответить на попытки европейских государств навязать ей модель "мира посредством силы" только с помощью своей концепции "безопасности России через животный страх Европы". Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает RT.

С его слов, ни уговоры, ни благие намерения, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть инструментами Москвы по недопущению "большой бойни". Только создание у ФРГ и поддерживающей ее "единой Европы" понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона, если будет реализовал план "Барбаросса 2.0", подчеркнул политик.

Ранее Медведев заявил, что Германия не прошла реальную денацификацию. По его словам, в архивных документах Службы внешней разведки РФ указывается, что западные страны выбрали путь оправдания нацистских военных преступников.

Кампания прошла под лозунгом: "Маленьких – вешать, больших – оправдывать" из-за стремления сохранить необходимых экс-руководителей гитлеровской военной экономики, пояснил зампред российского Совбеза.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика