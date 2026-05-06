Россия может ответить на попытки европейских государств навязать ей модель "мира посредством силы" только с помощью своей концепции "безопасности России через животный страх Европы". Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает RT.

С его слов, ни уговоры, ни благие намерения, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть инструментами Москвы по недопущению "большой бойни". Только создание у ФРГ и поддерживающей ее "единой Европы" понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона, если будет реализовал план "Барбаросса 2.0", подчеркнул политик.

Ранее Медведев заявил, что Германия не прошла реальную денацификацию. По его словам, в архивных документах Службы внешней разведки РФ указывается, что западные страны выбрали путь оправдания нацистских военных преступников.

Кампания прошла под лозунгом: "Маленьких – вешать, больших – оправдывать" из-за стремления сохранить необходимых экс-руководителей гитлеровской военной экономики, пояснил зампред российского Совбеза.