Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 09:37

Культура

Актриса Килчер обвинила режиссера Кэмерона в краже ее внешности

Фото: Getty Images/FilmMagic/Rodin Eckenroth

Актриса К'Орианка Килчер обвинила режиссера, создателя франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона в краже ее внешности, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times.

По словам Килчер, ее лицо в подростковом возрасте якобы послужило прототипом для главной героини франшизы Нейтири. Она объяснила, что в 2010 году Кэмерон подошел к ней на одном из благотворительных мероприятий и рассказал, что она стала "первым источником вдохновения" для образа Нейтири.

В тот момент актриса не поняла, что это было указание на то, что "скопировано ее настоящее лицо". Она также указала на интервью режиссера в 2024 году – Кэмерон упомянул актрису и сказал, что у героини франшизы "ее нижняя часть лица".

В связи с этим Килчер подала иск против режиссера и Disney из-за кражи идентичности. Она подчеркнула, что в эпоху искусственного интеллекта личность человека больше не находится в безопасности.

"Хоть то, что произошло со мной, носит личный характер, это также является серьезным предупреждением о том, что, если мы не примем меры сейчас, подобные случаи станут нормой", – заключила артистка.

Ранее Латонья Коулман, сводная сестра Зендеи, обвинила актрису в пренебрежительном отношении к семье. Коулман, с которой у актрисы общий отец, заявила, что за последние семь лет встречалась с родственницей всего дважды.

При этом во время последней встречи на похоронах их бабушки 17 января сестра относилась к ней как к ребенку. Женщина отметила, что видела Зендею тогда впервые с 2018 года, когда они встречались на праздновании Дня благодарения.

Читайте также


судыкультуракиноза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика