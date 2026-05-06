Актриса Килчер обвинила режиссера Кэмерона в краже ее внешности

Актриса К'Орианка Килчер обвинила режиссера, создателя франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона в краже ее внешности, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times.

По словам Килчер, ее лицо в подростковом возрасте якобы послужило прототипом для главной героини франшизы Нейтири. Она объяснила, что в 2010 году Кэмерон подошел к ней на одном из благотворительных мероприятий и рассказал, что она стала "первым источником вдохновения" для образа Нейтири.

В тот момент актриса не поняла, что это было указание на то, что "скопировано ее настоящее лицо". Она также указала на интервью режиссера в 2024 году – Кэмерон упомянул актрису и сказал, что у героини франшизы "ее нижняя часть лица".

В связи с этим Килчер подала иск против режиссера и Disney из-за кражи идентичности. Она подчеркнула, что в эпоху искусственного интеллекта личность человека больше не находится в безопасности.

"Хоть то, что произошло со мной, носит личный характер, это также является серьезным предупреждением о том, что, если мы не примем меры сейчас, подобные случаи станут нормой", – заключила артистка.

