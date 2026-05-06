Московские компании отправляют участникам СВО новейшие разработки

Столичные технологические и производственные проекты находят применение в самых разных сферах, включая использование в экстремальных условиях и поддержку военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Один из показательных примеров – стартап "Стеллар вейв" Арсения Мордовина и Алексея Максимова, который является участником программы "Академия инноваторов". Компания запустила производство курток со встроенной системой подогрева на базе углеродных нанотрубок.

Экипировка работает от 12-вольтовой архитектуры и дает трехкратный прирост мощности по сравнению с аналогами. При этом нагревательные элементы остаются настолько тонкими и гибкими, что одежду можно стирать. От обычного аккумулятора на 10 ампер-часов куртка греет до 8 часов, а с батареей на 20 ампер-часов – до 16.

На передовую стартап уже безвозмездно передал около 50 комплектов. Первые партии включали куртки и штаны, сейчас готовится поставка еще 10 наборов для двух бригад.

В гуманитарной поддержке участвуют и другие московские производители. Компания "НПК Пожхимзащита" поставляет средства пожаротушения и защиты под брендом "Шанс", включая огнетушители, самоспасатели, генераторы и респираторы.

"Более 3 лет мы отправляем гуманитарные грузы и продукцию для нужд СВО. Эта помощь системная, ежемесячная. Объем оплаченных и поставленных нами грузов превышает 10 миллионов рублей", – рассказал руководитель отдела маркетинга Владимир Горшков.

Производитель экипировки "Чеглок" выпускает одежду и снаряжение собственной разработки. По данным компании, изделия рассчитаны на длительную эксплуатацию и проходят полевые испытания. Предприятие также передает бойцам специализированные изделия, включая сумки для переноски боеприпасов и мин.

Бренд "Корпус вышивания" выпускает армейские аксессуары и шевроны, а также головные уборы, перчатки, бафы и шевроны. Под зарегистрированной торговой маркой выпущено уже более тысячи дизайнерских патчей. Основатель компании Дмитрий Черкашин отметил, что часть роялти с продаж регулярно направляется на поддержку бойцов.

Ранее в Южном административном округе (ЮАО) Москвы открылись 16 пунктов приема гуманитарной помощи. Они разместились на базе Объединения культурных и досуговых центров – в основном в библиотеках и домах культуры. Присоединиться к сбору может любой желающий.