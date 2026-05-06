06 мая, 06:56

Захарова заявила о готовности российских дипломатов в Европе к провокациям на 9 Мая

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Российские дипломаты в Европе готовы к возможным провокациям на 9 Мая. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что провокации происходят регулярно и российские представители морально готовы к подобным ситуациям. По словам Захаровой, власти стран, где аккредитованы дипломаты, обязаны обеспечивать их личную безопасность и защиту объектов дипмиссий в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Она подчеркнула, что, несмотря на сохраняющуюся угрозу провокаций, российская сторона полностью готова к ним.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. При этом его угроза прозвучала во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване. Выступление украинского лидера транслировал официальный YouTube-канал президентского офиса.

